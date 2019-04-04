Зоря – Динамо: суддівський експерт оцінив роботу арбітра матчу

Експерт Сергій Шебек оцінив роботу суддівської бригади на чолі з Віктором Копієвським у матчі 23 туру УПЛ Зоря – Динамо (2:3).

"Суддя перебував в гарній позиції і бачив усе наче на долоні. Дивно, чому не зафіксував фол. Русина збили однозначно. Очевидний фол, який суддя проґавив.

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Копієвському важко було розгледіти епізод через скупчення футболістів. Але Віктор помітив гру рукою у виконанні Чечера, тим самим врятувавши свою репутацію. Бо якби не цей пенальті – Динамо втратило б очки і, можливо, перспективи в боротьбі за чемпіонство. Тоді Копієвського нещадно критикували б за помилку в епізоді з Русином", – цитує Шебека ua-football.

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