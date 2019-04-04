toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗОРЯ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВАЛЕНСІЯ - РЕАЛ МАДРИД

Зоря – Динамо: суддівський експерт оцінив роботу арбітра матчу

22:30 220 Читать на русском
Зоря – Динамо: суддівський експерт оцінив роботу арбітра матчу
Зоря – Динамо – 2:3 / ФК Зоря

Експерт Сергій Шебек оцінив роботу суддівської бригади на чолі з Віктором Копієвським у матчі 23 туру УПЛ Зоря – Динамо (2:3).

32’ Олександр Караваєв
54’ Максим Білий
69’ Максим Білий
 
Тамаш Кадар 53’
Віталій Буяльський 59’
Віктор Циганков 63’
Віктор Циганков 82’

"Суддя перебував в гарній позиції і бачив усе наче на долоні. Дивно, чому не зафіксував фол. Русина збили однозначно. Очевидний фол, який суддя проґавив.

Зоря – Динамо – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Копієвському важко було розгледіти епізод через скупчення футболістів. Але Віктор помітив гру рукою у виконанні Чечера, тим самим врятувавши свою репутацію. Бо якби не цей пенальті – Динамо втратило б очки і, можливо, перспективи в боротьбі за чемпіонство. Тоді Копієвського нещадно критикували б за помилку в епізоді з Русином", – цитує Шебека ua-football.

Динамо в неймовірному матчі обіграло Зорю – яскравий камбек імені Циганкова

Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Зоря - Динамо Сергій Шебек
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Манджукіч продовжив контракт з Ювентусом
    Італія — 14:38383 Манджукіч продовжив контракт з Ювентусом
18
год
:
56
хв
Рух Винники
18:00
Прикарпаття
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук