Динамо в неймовірному матчі обіграло Зорю – яскравий камбек імені Циганкова

Динамо перемогло Зорю в результативному поєдинку 23-го туру УПЛ. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Динамо не мало права втрачати очки, адже Шахтар обіграв Олександрію та відірвався в турнірній таблиці на 10 балів. Зоря також далека від мети – у боротьбі за бронзу луганці програвали Олександрії 9 пунктів. Обидві команди перед поєдинком мали кадрові проблеми. У господарів більше втрат, зокрема орендовані у суперника Тимчик, Михайліченко та Лєднєв, тому "біло-сині" виглядали явним фаворитом.

Зоря – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу

Зоря дуже непогано розпочала зустріч, організувавши якісний пресинг у центрі поля. Контроль м'яча від Динамо залишав бажати кращого, підопічні Олександра Хацкевича регулярно грубо помилялися в передачах. Луганці користувалися цими обрізками і вибігали до чужих воріт. Вже до середини тайму Дмитро Хомченовський та Владислав Кабаєв небезпечно били в площину, але Денис Бойко виглядав надійно.

Гості не могли побудувати хорошу позиційну атаку та відповідали лише відкриваннями Назарія Русина. Спершу удар молодого форварда заблокували, а потім завалили його у штрафному майданчику. Максим Білий не дістався до м'яча та порушив правила, але арбітр не зафіксував фол. Окрім активності Русина, в актив Динамо можна занести хіба що неточний постріл Віталія Буяльського та кілька подач з флангів.

Динамо продовжувало помилятися, а Зоря – цупко зустрічати. Чергова обрізка призвела до гострого випаду господарів і фолу Тамаша Кадара перед власним боксом. Максим Білий зі штрафного не забив, але подальші два кутові від Сіласа принесли результат. Одна з подач бразильця створила хаос у володіннях Бойка, чим скористалися суперники. Білий в падінні через себе відпасував на Олександра Караваєва, а той ефектно відправив м'яч у сітку.

До кінця першого тайму Динамо не налагодило вихід в атаку. Луганці ж ще декілька разів гостро вибігли вперед. Прудкого Дмитра Хомченовського зупиняли ціною жовтої картки, а удари Пилипа Будківського після кутових мусив парирувати Денис Бойко. Команда Олександра Хацкевича у першій половині зустрічі не показала майже нічого осмисленого, тому заслужено програла її.

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Тренерський штаб Динамо спробував вплинути на хід зустрічі подвійною заміною в перерві. Замість Русина та Шапаренка вийшли Сідклей і Гармаш. Однак нічого не змінилося. Енна обрізка "біло-синіх" – Дмитро Хомченовський вибігає на оперативний простір, а Тамаш Кадар його збиває. Епізод завершився другою жовтою карткою для угорця – Динамо залишилося в меншості.

З цього ж штрафного Зоря подвоїла перевагу. Сілас потужно пробив по центру воріт, але Денис Бойко жахливо відбив м'яч перед собою. Першим на добивання головою встиг Максим Білий – 2:0. Гіршого початку другого тайму для Динамо не придумаєш, однак все найцікавіше було ще попереду. На авансцену вийшов капітан команди Віктор Циганков.

Кияни досить швидко скоротили відставання до мінімуму. Циганков справа змістився в центр і проскочив повз кількох опонентів, після чого видав ідеальний асист на Віталія Буяльського – тому ніхто не заважав відправити м'яч у ближній кут. А ще через 5 хвилин Динамо отримало право на перспективний штрафний, коли атаку гостей зірвав Максим Білий фолом проти Беньяміна Вербіча. До м'яча підійшов Циганков – розкішний удар під поперечину і 2:2.

Події розвивалися з неймовірною швидкістю – тепер вже з перевагою Динамо. На 70-й хвилині Максим Білий перетворився з героя на антигероя Зорі. Захисник трішки потягнув з руку Дениса Гармаша, який виривався сам на сам з голкіпером, за що отримав пряму червону картку – фол останньої надії.

"Чорно-білі" розгубилися та рідко вибігали атаку. Команда Юрія Вернидуба почала розвалюватися, а Віктор Циганков і Беньямін Вербіч навпаки отримали заряд впевненості та регулярно створювали небезпеку на чужій половині поля. Згодом Динамо забило третій гол і довершило фантастичний камбек. Після подачі з кутового В'ячеслав Чечер високо підняв руку у своєму штрафному майданчику – туди від гравця Динамо влучив м'яч. Арбітр призначив пенальті – Віктор Циганков його реалізував.

Кияни вирвали 3 очки в розкішному яскравому матчі та набрали 53 бали – мінус 7 від Шахтаря в турнірній таблиці. Зоря з 33 пунктами залишилася четвертою.