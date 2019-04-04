Заря – Динамо: судейский эксперт оценил работу арбитра матча

Эксперт Сергей Шебек оценил работу судейской бригады во главе с Виктором Копиевским в матче 23 тура УПЛ Заря – Динамо (2:3).

"Судья находился в хорошей позиции и видел все как на ладони. Странно, почему не зафиксировал фол. Русина сбили однозначно. Очевидный фол, который судья пропустил.

Заря – Динамо – 2:3 – видео голов и обзор матча

Копиевскому трудно было разглядеть эпизод из-за скопления футболистов. Но Виктор заметил игру рукой в ​​исполнении Чечера, тем самым спасая свою репутацию. Если бы не этот пенальти – Динамо потеряло бы очки и, возможно, перспективы в борьбе за чемпионство. Тогда Копиевского беспощадно критиковали бы за ошибку в эпизоде ​​с Русином", – цитирует Шебека ua-football.

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