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Заря – Динамо: судейский эксперт оценил работу арбитра матча

22:30 15 Читати українською
Заря – Динамо: судейский эксперт оценил работу арбитра матча
Заря – Динамо – 2:3 / ФК Заря

Эксперт Сергей Шебек оценил работу судейской бригады во главе с Виктором Копиевским в матче 23 тура УПЛ Заря – Динамо (2:3).

32’ Александр Караваев
54’ Максим Белый
69’ Максим Белый
 
Тамаш Кадар 53’
Виталий Буяльский 59’
Виктор Цыганков 63’
Виктор Цыганков 82’

"Судья находился в хорошей позиции и видел все как на ладони. Странно, почему не зафиксировал фол. Русина сбили однозначно. Очевидный фол, который судья пропустил.

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Копиевскому трудно было разглядеть эпизод из-за скопления футболистов. Но Виктор заметил игру рукой в ​​исполнении Чечера, тем самым спасая свою репутацию. Если бы не этот пенальти – Динамо потеряло бы очки и, возможно, перспективы в борьбе за чемпионство. Тогда Копиевского беспощадно критиковали бы за ошибку в эпизоде ​​с Русином", – цитирует Шебека ua-football.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Заря - Динамо Киев Сергей Шебек
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