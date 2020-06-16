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"Золотий м'яч-2020": Мессі та Роналду ризикують залишитися без нагороди – несподіваний лідер

11:55 3354 Читать на русском
"Золотий м'яч-2020": Мессі та Роналду ризикують залишитися без нагороди – несподіваний лідер
Мессі та Роналду / Getty images

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі випередив Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду в рейтингу претендентів за "Золотий м'яч".

Авторитетне видання Goal склало рейтинг гравців, які є основними претендентами на "Золотий м'яч-2020". Лідером став форвард Баварії Роберт Лєвандовскі. На другому місці опинився капітан Барселони Ліонель Мессі, а нападник Ювентуса Кріштіану Роналду розташувався на третьому рядку.

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Загалом, відзначимо присутність у топ-10 відразу трьох гравців Баварії, а представники Бундесліги (ще два представники Борусії Д) взагалі складають його половину.

Топ-10 головних претендентів на "Золотий м'яч-2020":

1. Роберт Лєвандовскі (Баварія).
2. Ліонель Мессі (Барселона).
3. Кріштіану Роналду (Ювентус).
4. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті).
5. Томас Мюллєр (Баварія).
6. Неймар (ПСЖ).
7. Ерлінг Холанд (Борусія Дортмунд).
8. Кіліан Мбаппе (ПСЖ).
9. Джейдон Санчо (Борусія Дортмунд).
10. Серж Гнабрі (Баварія).

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