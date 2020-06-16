"Золотой мяч-2020": Месси и Роналду рискуют остаться без награды – неожиданный лидер

Нападающий Баварии Роберт Левандовски опередил Лионеля Месси и Криштиану Роналду в рейтинге претендентов за "Золотой мяч".

Авторитетное издание Goal составило рейтинг игроков, которые являются основными претендентами на "Золотой мяч-2020". Лидером стал форвард Баварии Роберт Левандовски. На втором месте оказался капитан Барселоны Лионель Месси, а нападающий Ювентуса Криштиану Роналду расположился на третьей строчке.

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В общем, отметим присутствие в топ-10 сразу трех игроков Баварии, а представители Бундеслиги (еще два представителя Боруссии Д) вообще составляют его половину.

Топ-10 главных претендентов на "Золотой мяч-2020":

1. Роберт Левандовски (Бавария).

2. Лионель Месси (Барселона).

3. Криштиану Роналду (Ювентус).

4. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити).

5. Томас Мюллер (Бавария).

6. Неймар (ПСЖ).

7. Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд).

8. Килиан Мбаппе (ПСЖ).

9. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд).

10. Серж Гнабри (Бавария).

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