Баварія більше не розглядає наставника Манчестер Юнайтед Еріка Тен Хага як нового тренера команди.

Керівництво Баварії остаточно відмовилося від кандидатури нідерландського тренера Еріка Тен Хага, який нині керує Манчестер Юнайтед. Про це інформує Bild, не уточнюючи при цьому, чи вплинула на це рішення босів Рекордмайстра вчорашня поразка "червоних дияволів" від Крістал Пелас із рахунком 0:4.

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Повідомляється, що керівники мюнхенців віддають свою перевагу Хансу-Дітеру Фліку, який раніше успішно керував Баварією, але провалився у збірній Німеччини.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що Тен Хаг є одним із трьох фахівців, які розглядаються Баварією. Крім нього і Фліка мюнхенці тримають у голові варіант із Роберто Де Дзербі.

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