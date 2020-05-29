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"Золотий м'яч-2023": аналітики пішли на ризиковану ставку щодо переможця – Роналду засмутиться

10:28 1625 Читать на русском
"Золотий м'яч-2023": аналітики пішли на ризиковану ставку щодо переможця – Роналду засмутиться
Мбаппе, Неймар і Верратті / AFP

Дослідники з 21st Club змоделювали результати опитування на найкращого гравця в Європі в 2023 році за версією культового видання France Football.

Найвірогіднішим володарем призу в 2023-му стане Кіліан Мбаппе, повідомляє 21stclub.com

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Шанси форварда ПСЖ складають 10,5 %. Другим у списку вірогідних номінантів іде Ліонель Мессі, якому на той час уже виповниться 36, – 9,7 %. Замикає трійку головних претендентів вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг (5,8 %). Щодо рівня конкуренції, то третє та десяте місця розділяє усього 1,8 %. Одвічний суперник Мессі – португалець Кріштіану Роналду – лише 34-й. Щоправда, в 2023 році йому вже стукне 38.

Якщо ж узяти до уваги гравців вікової категорії U-23, то Мбаппе є безумовним лідером. Вірогідність отримання ним "Золотого м'яча" складає 20,1 %. Другий – вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо (8,8 %), а третій – оборонець Ліверпуля Трент Александр-Арнольд (6,9 %).

Аналітичний центр вважає, що подібне прогнозування стане невід'ємною частиною футболу заради виявлення талантів на ранніх стадіях. Попри ризик прогнозів (підтвердження їхніх результатів), 21st Club назвав свою методику безумовно необхідною.

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Світ Головне Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Золотий м'яч Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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