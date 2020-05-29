"Золотий м'яч-2023": аналітики пішли на ризиковану ставку щодо переможця – Роналду засмутиться

Дослідники з 21st Club змоделювали результати опитування на найкращого гравця в Європі в 2023 році за версією культового видання France Football.

Найвірогіднішим володарем призу в 2023-му стане Кіліан Мбаппе, повідомляє 21stclub.com

Роналдо зібрав чудову п'ятірку гідних "Золотого м'яча" – жоден із них так і не взяв культовий приз

Шанси форварда ПСЖ складають 10,5 %. Другим у списку вірогідних номінантів іде Ліонель Мессі, якому на той час уже виповниться 36, – 9,7 %. Замикає трійку головних претендентів вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг (5,8 %). Щодо рівня конкуренції, то третє та десяте місця розділяє усього 1,8 %. Одвічний суперник Мессі – португалець Кріштіану Роналду – лише 34-й. Щоправда, в 2023 році йому вже стукне 38.

Якщо ж узяти до уваги гравців вікової категорії U-23, то Мбаппе є безумовним лідером. Вірогідність отримання ним "Золотого м'яча" складає 20,1 %. Другий – вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо (8,8 %), а третій – оборонець Ліверпуля Трент Александр-Арнольд (6,9 %).

Аналітичний центр вважає, що подібне прогнозування стане невід'ємною частиною футболу заради виявлення талантів на ранніх стадіях. Попри ризик прогнозів (підтвердження їхніх результатів), 21st Club назвав свою методику безумовно необхідною.

Головні виклики для Мессі у 2020 році – трофей з Аргентиною, обійти Пеле, виграти 7-й "Золотий м'яч"