Перегони за найпрестижнішою нагородою "Золотий м'яч" офіційно стартували. Зворотний відлік припиниться 29 листопада, коли France Football оголосить переможця на гала-церемонії у Парижі. Серед 30 номінантів є лише декілька реальних претендентів. Після багаторічного домінування двох іншопланетян, Мессі та Роналду, все доволі неоднозначно.

У 2018-му переміг віце-чемпіон світу Лука Модріч, а зараз схожими аргументами "апелює" тріумфатор Євро-2020 Жоржінью. Видання L'Equipe, представник того ж медіахолдингу, що й France Football, проливає світло на п'ятірку фіналістів. Лєвандовскі, Лео, Кріштіану, Бензема й Жоржінью начебто розіграють між собою історичний трофей.

Бензема фактично застрибнув у останній вагон з фаворитами, проте з кожним новим матчем його шанси стрімко зростають. Лідер мадридського Реала однаково класно виглядає у клубі та збірній. Він демонструє найкращі показники за всю кар'єру (34+13 у календарному році). У фіналі Ліги націй Бензема довів небезпідставність власних зазіхань на ЗМ справжнім шедевром.

Однак, букмекери взагалі не вірять у тріумф можливо найкращої "дев'ятки" світу. Willam Hill оцінює перспективи Каріма страшенно високим і навіть трохи принизливим коефіцієнтом – 67.00. Це лише 20-е місце у списку номінантів. Відсутність серйозних трофеїв – великий мінус у кандидатурі вихованця Ліона. Ліга націй навряд чи замаскує загалом провальний сезон Мадрида і велике фіаско "Ле Бльо" на Євро. Нагадаємо, що жоден французький гравець не вигравав "Золотий м'яч" після Зідана у далекому 98-му.

Можливий успіх Кріштіану буде величезною сенсацією. По-перше, він завоював лише Кубок Італії з Юве, а по-друге – не компенсував брак титулів якимись шаленими цифрами (38 м'ячів у 47 поєдинках). Найкращий гравець вересня в АПЛ поступається і Мессі (39 голів), і Лєвандовскі (39), і Холанду (41).

Так, до вручення нагороди залишається ще півтора місяця, португалець може легко обійти суперників, але деякі експерти вважають, що доля ЗМ вже вирішена. Тобто, більшість голосів були опрацьовані на початку жовтня. Хет-трик у ворота скромного Люксембурга нічого не змінить. У котируваннях букмекерів 36-річний снайпер – на четвертій позиції (13.00).

Жоржінью та Лєвандовскі мали б потрапити щонайменше до фінальної трійки (коефіцієнт 6.00). France Football заборгував поляку нагороду у 2020-му. Церемонію скасували – пандемія. Через рік позиції бомбардира з Вісли трохи ослабли. У минулому сезоні він виграв з Баварією три титули: Бундеслігу, клубний чемпіонат світу і Суперкубок Німеччини.

Цього недостатньо, аби знову вважатися фаворитом. Зрештою Роберт травмувався у найбільш відповідальний момент сезону, пропустивши обидва матчі з ПСЖ. Мюнхенці, тоді ще чинні чемпіони, рано зійшли з дистанції в ЛЧ, тому єдиний козир Лєвандовскі – результативність. "Золотий бутс" і ще кілька видатних рекордів залишають його у грі.

Жоржінью точно отримав би "Золотий м'яч", якби журі враховувало виключно командні успіхи. Один з лідерів лондонського Челсі може похвалитися перемогою у Лізі чемпіонів і Євро-2020. Ба більше, екс-хавбек Наполі ще й чимало забивав – 8 м'ячів у сезоні 2020/21. Утім, очікувати на повторення трюку з Каннаваро не варто. Футболом управляє маркетинг, а Жоржінью – зовсім не розкручений гравець. Той же Модріч виглядав набагато яскравіше у 2018-му. Словом, сучасний футбол – не для романтиків. Швидше за все, ми отримаємо чергове поповнення в рядах невизнаних "Хаві" та "Іньєст".

А далі – погані новини для хейтерів Мессі. Абсолютний рекордсмен премії ЗМ (6 нагород) лідирує щонайменше у букмекерів з суттєвим відривом. Коефіцієнт на перемогу Лео становить 1.33. Та не поспішайте рвати на собі волосся. Досягнення багаторічного вожака Барси все ще вражають. "Пічічі" та найкращий асистент Ла Ліги 14 разів забивав з-за меж штрафного. За цим показником йому немає рівних ні серед гравців, ні серед клубів.

У 2021-му Мессі зробив майже неможливе, вигравши для Аргентини перший серйозний трофей за понад 20 років. Заслужений MVP Копа Амеріка (4 голи, 5 асистів) коронувався на легендарній Маракані, проти господаря турніру – Бразилії. Після трьох програних фіналів "альбіселестес" нарешті перервали давнє прокляття. Критики Лео залишились без аргументів, зазначає французька преса.

Messi's 2020/21 LaLiga season:



Most goals + assists

Most goals

Most shots

Most chances created

Most dribbles



Messi's 2021 Copa América:



Most goals + assists

Most assists

Most shots

Most through balls



And he finally won an international trophy. pic.twitter.com/FTaDcpvJW8