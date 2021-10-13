Португалія розбила Люксембург у матчі відбору на чемпіонат світу. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Гості примудрилися "привезти" два пенальті за 13 хвилин, подарувавши Кріштіану Роналду легкий дубль. Згодом до капітана приєднався ще одна зірка Манчестер Юнайтед – Бруну Фернандеш.

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По перерві португальці були дещо стриманіші. Опорник Палінья відвантажив четвертий гол у ворота Люксембургу, а Роналду оформив хет-трик, покращивши світовий рекорд. Тепер в активі 36-річного форварда 115 голів за збірну Португалії.