Золотой мяч-2021: авторитетное издание приоткрыло ширму с 5-ю финалистами, а букмекеры уже "определили" победителя
Историческая футбольная премия рискует получить не романтично развязку.
Гонки за самой престижной наградой "Золотой мяч" официально стартовали. Обратный отсчет прекратится 29 ноября, когда France Football объявит победителя на гала-церемонии в Париже. Среди 30 номинантов лишь несколько реальных претендентов. После многолетнего доминирования двух инопланетян, Месси и Роналду, все довольно неоднозначно.
В 2018-м победил вице-чемпион мира Лука Модрич, а сейчас похожими аргументами "апеллирует" триумфатор Евро-2020 Жоржинью. Издание L'Equipe, представитель того же медиахолдинга, что и France Football, проливает свет на пятерку финалистов. Левандовски, Лео, Криштиану, Бензема и Жоржиньо, возможно, разыграют между собой исторический трофей.
Бензема фактически запрыгнул в последний вагон с фаворитами, однако с каждым новым матчем его шансы стремительно растут. Лидер мадридского Реала одинаково классно выглядит в клубе и сборной. Он демонстрирует лучшие показатели за всю карьеру (34+13 в календарном году). В финале Лиги наций Бензема доказал небезосновательность собственных притязаний на ЗМ настоящим шедевром.
Однако, букмекеры вообще не верят в триумф возможно лучшей "девятки" мира. Willam Hill оценивает перспективы Карима очень высоким и даже немного унизительным коэффициентом – 67.00. Это лишь двадцатое место в списке номинантов. Отсутствие серьезных трофеев – большой минус в кандидатуре восптанника Лиона. Лига наций вряд ли замаскирует в целом провальный сезон Мадрида и большое фиаско "Ле Блё" на Евро. Напомним, что ни один французский игрок не выигрывал "Золотой мяч" после Зидана в далеком 98-м.
Возможный успех Криштиану будет огромной сенсацией. Во-первых, он завоевал только Кубок Италии с Юве, а во-вторых – не компенсировал недостаток титулов какими-то бешеными цифрами (38 мячей в 47 поединках). Лучший игрок сентября в АПЛ уступает и Месси (39 голов), и Левандовски (39), и Холланду (41).
Да, до вручения награды остается еще полтора месяца, португалец может легко обойти соперников, но некоторые эксперты считают, что судьба ЗМ уже решена. То есть, большинство голосов были проработаны в начале октября. Хет-трик в ворота скромного Люксембурга ничего не изменит. В котировках букмекеров 36-летний снайпер – на четвертой позиции (13.00).
Жоржиньо и Левандовски должны попасть как минимум в финальную тройку (коэффициент 6.00). France Football задолжал поляку награду в 2020-м. Церемонию отменили – пандемия. Через год позиции бомбардира с Вислы немного ослабли. В прошлом сезоне он выиграл с Баварией три титула: Бундеслигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.
Этого недостаточно, чтобы снова считаться фаворитом. В конце концов Роберт получил травму в самый ответственный момент сезона, пропустив оба матча с ПСЖ. Мюнхенцы, тогда еще действующие чемпионы, рано сошли с дистанции в ЛЧ, поэтому единственный козырь Левандовски – результативность. "Золотая бутса" и еще несколько выдающихся рекордов оставляют его в игре.
Жоржиньо точно получил бы "Золотой мяч", если бы жюри учитывало исключительно командные успехи. Один из лидеров лондонского Челси может похвастаться победой в Лиге чемпионов и Евро-2020. Более того, экс-хавбек Наполи еще немало забивал – 8 мячей в сезоне 2020/21. Впрочем, ожидать повторения трюка с Каннаваро не стоит. Футболом управляет маркетинг, а Жоржиньо – вовсе не раскрученный игрок. Тот же Модрич выглядел намного ярче в 2018-м. Словом, современный футбол – не для романтиков. Скорее всего, мы получим очередное пополнение в рядах непризнанных "Хави" и "Иньест".
А дальше – плохие новости для хейтеров Месси. Абсолютный рекордсмен премии ЗМ (6 наград) лидирует по меньшей мере у букмекеров с существенным отрывом. Коэффициент на победу Лео составляет 1.33. Но не спешите рвать на себе волосы. Достижения многолетнего вожака Барсы все еще впечатляют. "Пичичи" и лучший ассистент Ла Лиги 14 раз забивал из-за пределов штрафной. По этому показателю ему нет равных ни среди игроков, ни среди клубов.
В 2021-м Месси сделал почти невозможное, выиграв для Аргентины первый серьезный трофей за 20 лет. Заслуженный MVP Копа Америка (4 гола, 5 ассистов) короновался на легендарной Маракане, против хозяев турнира – Бразилии. После трех проигранных финалов "альбиселестес" наконец прервали древнее проклятие. Критики Лео остались без аргументов, отмечает французская пресса.
Messi's 2020/21 LaLiga season:— William Hill (@WilliamHill) October 11, 2021
Most goals + assists
Most goals
Most shots
Most chances created
Most dribbles
Messi's 2021 Copa América:
Most goals + assists
Most assists
Most shots
Most through balls
And he finally won an international trophy. pic.twitter.com/FTaDcpvJW8
Роналду – унікальний: Жоржінью виграв Євро та ЛЧ і "закрив" легендарну десятку, але "Золотий м'яч" дістанеться Мессі