Гонки за самой престижной наградой "Золотой мяч" официально стартовали. Обратный отсчет прекратится 29 ноября, когда France Football объявит победителя на гала-церемонии в Париже. Среди 30 номинантов лишь несколько реальных претендентов. После многолетнего доминирования двух инопланетян, Месси и Роналду, все довольно неоднозначно.

В 2018-м победил вице-чемпион мира Лука Модрич, а сейчас похожими аргументами "апеллирует" триумфатор Евро-2020 Жоржинью. Издание L'Equipe, представитель того же медиахолдинга, что и France Football, проливает свет на пятерку финалистов. Левандовски, Лео, Криштиану, Бензема и Жоржиньо, возможно, разыграют между собой исторический трофей.

Бензема фактически запрыгнул в последний вагон с фаворитами, однако с каждым новым матчем его шансы стремительно растут. Лидер мадридского Реала одинаково классно выглядит в клубе и сборной. Он демонстрирует лучшие показатели за всю карьеру (34+13 в календарном году). В финале Лиги наций Бензема доказал небезосновательность собственных притязаний на ЗМ настоящим шедевром.

Однако, букмекеры вообще не верят в триумф возможно лучшей "девятки" мира. Willam Hill оценивает перспективы Карима очень высоким и даже немного унизительным коэффициентом – 67.00. Это лишь двадцатое место в списке номинантов. Отсутствие серьезных трофеев – большой минус в кандидатуре восптанника Лиона. Лига наций вряд ли замаскирует в целом провальный сезон Мадрида и большое фиаско "Ле Блё" на Евро. Напомним, что ни один французский игрок не выигрывал "Золотой мяч" после Зидана в далеком 98-м.

Возможный успех Криштиану будет огромной сенсацией. Во-первых, он завоевал только Кубок Италии с Юве, а во-вторых – не компенсировал недостаток титулов какими-то бешеными цифрами (38 мячей в 47 поединках). Лучший игрок сентября в АПЛ уступает и Месси (39 голов), и Левандовски (39), и Холланду (41).

Да, до вручения награды остается еще полтора месяца, португалец может легко обойти соперников, но некоторые эксперты считают, что судьба ЗМ уже решена. То есть, большинство голосов были проработаны в начале октября. Хет-трик в ворота скромного Люксембурга ничего не изменит. В котировках букмекеров 36-летний снайпер – на четвертой позиции (13.00).

Жоржиньо и Левандовски должны попасть как минимум в финальную тройку (коэффициент 6.00). France Football задолжал поляку награду в 2020-м. Церемонию отменили – пандемия. Через год позиции бомбардира с Вислы немного ослабли. В прошлом сезоне он выиграл с Баварией три титула: Бундеслигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.

Этого недостаточно, чтобы снова считаться фаворитом. В конце концов Роберт получил травму в самый ответственный момент сезона, пропустив оба матча с ПСЖ. Мюнхенцы, тогда еще действующие чемпионы, рано сошли с дистанции в ЛЧ, поэтому единственный козырь Левандовски – результативность. "Золотая бутса" и еще несколько выдающихся рекордов оставляют его в игре.

Жоржиньо точно получил бы "Золотой мяч", если бы жюри учитывало исключительно командные успехи. Один из лидеров лондонского Челси может похвастаться победой в Лиге чемпионов и Евро-2020. Более того, экс-хавбек Наполи еще немало забивал – 8 мячей в сезоне 2020/21. Впрочем, ожидать повторения трюка с Каннаваро не стоит. Футболом управляет маркетинг, а Жоржиньо – вовсе не раскрученный игрок. Тот же Модрич выглядел намного ярче в 2018-м. Словом, современный футбол – не для романтиков. Скорее всего, мы получим очередное пополнение в рядах непризнанных "Хави" и "Иньест".

А дальше – плохие новости для хейтеров Месси. Абсолютный рекордсмен премии ЗМ (6 наград) лидирует по меньшей мере у букмекеров с существенным отрывом. Коэффициент на победу Лео составляет 1.33. Но не спешите рвать на себе волосы. Достижения многолетнего вожака Барсы все еще впечатляют. "Пичичи" и лучший ассистент Ла Лиги 14 раз забивал из-за пределов штрафной. По этому показателю ему нет равных ни среди игроков, ни среди клубов.

В 2021-м Месси сделал почти невозможное, выиграв для Аргентины первый серьезный трофей за 20 лет. Заслуженный MVP Копа Америка (4 гола, 5 ассистов) короновался на легендарной Маракане, против хозяев турнира – Бразилии. После трех проигранных финалов "альбиселестес" наконец прервали древнее проклятие. Критики Лео остались без аргументов, отмечает французская пресса.

