"Золотий м'яч-2021": France Football назвав номінантів – Мессі, Роналду, Лєвандовскі та інші боротимуться за титул
Авторитетний журнал France Football оголосив те, на що всі довго чекали – номінантів на звання "Найкращого гравця Європи".
Французьке видання сьогодні, 8 жовтня, назвав усіх претендентів на престижну нагороду. Церемонія її вручення відбудеться 29 листопада у паризькому театрі Шатле. Саме в ньому у 2019 році свій шостий приз отримував Ліонель Мессі.
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За "Золотий м'яч" цього року, як і раніше, будуть боротись 30 футболістів. Перша п'ятірка виглядає так: Ерлінг Холанд (Борусія Д), Ріяд Марез (Манчестер Сіті), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Н'Голо Канте, Мейсон Маунт (обоє – Челсі).
Наступна п'ятірка: Харрі Кейн (Тоттенхем), Джанлуїжді Доннарумма (ПСЖ), Карім Бензема (Реал), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті), Ніколо Барелла (Інтер)
Ще п'ять номінантів: Ліонель Мессі (ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Педрі (Барселона), Лука Модріч (Реал), Джорджо К'єлліні (Ювентус)
Чергова п'ятірка: Кевін Де Брюйне, Рубен Діаш (обоє – Манчестер Сіті), Неймар (ПСЖ), Лаутаро Мартінес (Інтер), Сімон К'яер (Мілан).
Наступна порція зірок: Роберт Лєвандовскі (Баварія), Жоржінью (Челсі), Мохамед Салах (Ліверпуль), Сезар Аспілікуета (Челсі), Ромелу Лукаку (Челсі).
Заключна п'ятірка: Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед), Жерар Морено (Вільяреал), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Луїс Суарес (Атлетіко).
Нагадаємо, торік "Золотий м'яч" не вручали. Організатори (France Football) причиною відмови від церемонії називали пандемію коронавірусу, а одним із головних претендентів на тріумф футбольні експерти тоді вважали Роберта Лєвандовскі.
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