Авторитетний журнал France Football оголосив те, на що всі довго чекали – номінантів на звання "Найкращого гравця Європи".

Французьке видання сьогодні, 8 жовтня, назвав усіх претендентів на престижну нагороду. Церемонія її вручення відбудеться 29 листопада у паризькому театрі Шатле. Саме в ньому у 2019 році свій шостий приз отримував Ліонель Мессі.

Лінекер назвав головного претендента на "Золотий м'яч-2021"

За "Золотий м'яч" цього року, як і раніше, будуть боротись 30 футболістів. Перша п'ятірка виглядає так: Ерлінг Холанд (Борусія Д), Ріяд Марез (Манчестер Сіті), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Н'Голо Канте, Мейсон Маунт (обоє – Челсі).

Наступна п'ятірка: Харрі Кейн (Тоттенхем), Джанлуїжді Доннарумма (ПСЖ), Карім Бензема (Реал), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті), Ніколо Барелла (Інтер)

Ще п'ять номінантів: Ліонель Мессі (ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Педрі (Барселона), Лука Модріч (Реал), Джорджо К'єлліні (Ювентус)

Чергова п'ятірка: Кевін Де Брюйне, Рубен Діаш (обоє – Манчестер Сіті), Неймар (ПСЖ), Лаутаро Мартінес (Інтер), Сімон К'яер (Мілан).

Наступна порція зірок: Роберт Лєвандовскі (Баварія), Жоржінью (Челсі), Мохамед Салах (Ліверпуль), Сезар Аспілікуета (Челсі), Ромелу Лукаку (Челсі).

Заключна п'ятірка: Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед), Жерар Морено (Вільяреал), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Луїс Суарес (Атлетіко).

Нагадаємо, торік "Золотий м'яч" не вручали. Організатори (France Football) причиною відмови від церемонії називали пандемію коронавірусу, а одним із головних претендентів на тріумф футбольні експерти тоді вважали Роберта Лєвандовскі.

Роналду – унікальний: Жоржінью виграв Євро та ЛЧ і "закрив" легендарну десятку, але "Золотий м'яч" дістанеться Мессі

Mahrez, Kanté, Haaland, Bonucci and Mount are nominated for the 2021 #BallondOr pic.twitter.com/ws1tNv5F3t — France Football (@francefootball) October 8, 2021

Let’s continue with the 2021 #ballondor nominees!



?????? Harry Kane

Gianluigi Donnarumma

Karim Benzema

?????? Raheem Sterling

Nicolò Barella pic.twitter.com/Ej6SONvhBD — France Football (@francefootball) October 8, 2021

We still have a lot to announce! Here are five new 2021 #ballondor nominees!



Lionel Messi

Bruno Fernandes

Pedri

Luka Modrić

Giorgio Chiellini pic.twitter.com/PXQSYjSlyO — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

Let's keep the rhythm! Five new 2021 #ballondor nominees!



Kevin De Bruyne

Neymar

Rúben Dias

Lautaro Martínez

Simon Kjaer pic.twitter.com/QOYfE9NNFF — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

The list continues with these five new 2021 #ballondor nominees!



Robert Lewandowski

Jorginho

Mohamed Salah

César Azpilicueta

Romelu Lukaku pic.twitter.com/ZhuD6tbcqx — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021