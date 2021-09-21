"Я завжди змагаюся тільки з самим собою. Те, що ці двоє (Мессі та Роналду – прим.) роблять, не зможуть повторити ще довго. Але я бачу, на що здатний я. Потрібно багато працювати і поважати суперників.

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Вже багато років чую питання про переїзд в інший чемпіонат, але його немає в моїй голові. Я граю проти всіх цих клубів в Лізі чемпіонів. Баварія показує, наскільки вона сильна на їхньому фоні, в цьому турнірі можна легко порівняти нас з суперниками.

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Я на 100% сконцентрований на Баварії. От і все. Звичайно, ці розмови з'являються знову і знову, але мене це абсолютно не хвилює.

Мій досвід дуже цінний. Я дуже добре готовий фізично, мої тести в порядку. Це означає, що тіло дасть мені провести ще кілька років на такому рівні", – цитує Лєвандовскі Kicker.

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