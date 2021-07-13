Для півзахисника Челсі та збірної Італії минулий сезон видався надуспішним. "Футбол 24" пригадує усіх футболістів, які вигравали Євро та ЛЧ в один рік.

Одним із перших про це заговорив Мауріціо Саррі: "Він стане кандидатом на "Золотий м'яч", якщо переможе на Євро. Він витончений гравець, не всі це розуміють. Усе здається простим із ним. У цьому і є його велич. Фанатам і журналістам було важко його прийняти в Челсі, але тепер я бачу, що його цінують". Чинний аленатторе Лаціо, як ніхто інший, знає, про що говорить.

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Жоржінью розкрився у всій красі та став справжньою зіркою саме під керівництвом Саррі. Їх можна назвати співтворцями того Наполі, який майже скинув Ювентус із трону. Коли Мауріціо перебрався до Челсі, забрав бразильця з італійським паспортом із собою. Для цього довелося поцупити гравця з-під носа Манчестер Сіті, який уже узгодив трансфер. На Стемфорд Брідж тандем протримався лише сезон. Саррі, вигравши Лігу Європи, принципово зажадав повернутися в Італію. А от Жоржінью залишився і має мінімум причин шкодувати про таке рішення.

Минула кампанія для хавбека починалася неоднозначно. Френк Лемпард не бачив у ньому незамінного виконавця. Італієць чергував повні матчі з поєдинками у запасі чи мусив задовольнятися крихтами ігрового часу. З приходом Томаса Тухеля відбулося переродження усього Челсі та Жоржінью зокрема. Німецький фахівець не прогадав. Лондонці з італійським реджістою в середині поля злетіли у топ-четвірку в АПЛ та підкорили Європу, вдруге у своїй історії вигравши Лігу чемпіонів.

Чемпіонат Європи став для італійця логічним продовженням. Роберто Манчіні свою команду будує навколо Жоржінью. На турнірі хавбек не дав найменшої причини засумніватися у його рівні. Безумовно один з найкращих у складі чемпіонів. Про яскравих персонажів традиційно говорять більше. Саме тому на вустах монументальний Доннарумма, "динозаври" Бонуччі та К'єллі й навіть вибуховий К'єза. Внесок Жорже Луїша Фрелло Фільйо помітити важче, але у жодному разі не можна ігнорувати.

Ось ми і підібралися до причини, яка може стати головною перешкодою на шляху Жоржінью до "Золотого м'яча". Футбол люблять за шоу, а його роблять зовсім інші – нападники, вінгери, плеймейкери. Центральні півзахисники вкрай рідко стають улюбленцями публіки. Останнім гравцем цього амплуа престижну нагороду від France Football отримав Маттіас Заммер. Німець у 1996-му виграв Бундеслігу в складі Борусії Д та чемпіонат світу з національною командою. Відтоді минуло чверть століття.

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Словом, історія знає не так багато випадків, коли футболістам вдавалося виграти обидва головні європейські трофеї за один рік. Це очевидно, адже Євро не відбувається щосезону. Важливо й те, що УЄФА визнає володарями такого досягнення лише тих, хто зіграв у обох фінал. Саме через це захисник збірної Італії Емерсон у цю когорту не потрапив. Томас Тухель так і не випустив його на поле у вирішальному матчі проти Манчестер Сіті. Відтак, Жоржінью став лише десятим гравцем, який до тріумфу в ЛЧ згодом додав золоту медаль Євро. Зараз пропонуємо згадати усіх попередників італійця. Список яскраво демонструє, що подвійна перемога не сильно підвищує шанси на "Золотий м'яч".

1964

Переможець Кубка чемпіонів: Інтер (Мілан)

Переможець чемпіонату Європи: збірна Іспанії

Топ-3 у голосуванні "Золотий м'яч": Деніс Лоу (Манчестер Юнайтед), Луїс Суарес (Інтер), Амансіо (Реал).

Першим отримав шанс зробити престижний "дубль" Луїс Суарес – легендарний іспанський півзахисник 60-х. Він був ключовою фігурою в команді Еленіо Еррери. 1964-й виявився надуспішним для Суареса – Інтер вперше у своїй історії виграв Кубок чемпіонів, а Іспанія також вперше стала найсильнішою на континенті. Однак "Золотий м'яч" дістався шотландцю Денісу Лоу з Манчестер Юнайтед, який той сезон завершив взагалі без трофеїв. Щодо Суареса, то він більше ніколи не був настільки до нагороди від France Football, яку отримував у 1960-му.

1988

Переможець Кубка чемпіонів: ПСВ

Переможець чемпіонату Європи: Нідерланди

Топ-3 у голосуванні "Золотий м'яч": Марко ван Бастен (Мілан), Рууд Гулліт (Мілан), Франк Райкард (Мілан)

Рік цілковитого тріумфу Нідерландів. Збірна виграла чемпіонат Європи, а ПСВ здобув Кубок чемпіонів. От і маємо найбільше в історії представництво подвійних переможців. Йдеться про гравців ейндховенців: Ханса ван Брекелена, Рональда Кумана, Беррі ван Арле, Джералда Ваненбурга. Найближчим до "Золотого м'яча" з цієї компанії опинився нинішній наставник Барселони. Перед ним вклинився динамівець Олексій Михайличенко, а перші три позиції окупувало легендарне тріо – ван Бастен-Гулліт-Райкард. Усі виступали за Мілан, який став чемпіоном та здобув Суперкубок Італії.

2012

Переможець Ліги чемпіонів: Челсі

Переможець чемпіонату Європи: збірна Іспанії

Топ-3 у голосуванні "Золотий м'яч": Ліонель Мессі (Барселона), Кріштіану Роналду (Реал), Андреас Іньєста (Барселона)

Певно, ніхто не забув казковий злет кар'єри Роберто Ді Маттео, який привів Челсі до першої перемоги в Лізі чемпіонів. Вже влітку на полях Польщі та України найсильнішою була Іспанія. У складі обох команд були Хуан Мата та Фернандо Торрес. Зрештою, успіх Челсі був настільки сенсаційним і нелогічним, що у голосуванні за "Золотий м'яч" не було жодного гравця лондонців навіть у топ-20. Перемога на Євро-2012 так і не дозволила Андреасу Іньєсті втрутитися у класичну суперечку Мессі-Роналду.

2016

Переможець Ліги чемпіонів: Реал Мадрид

Переможець чемпіонату Європи: збірна Португалії

Топ-3 у голосуванні "Золотий м'яч": Кріштіану Роналду (Реал), Ліонель Мессі (Барселона), Антуан Грізманн (Реал)

Ось тут уже ні в кого не було шансів. Кріштіану Роналду на фоні перемог в обох турнірах гарантував собі четвертий (наразі їх п'ять) "Золотий м'яч". Португалець поки залишається єдиним, хто зміг це зробити у рік тріумфу в Лізі чемпіонів та на чемпіонаті Європи. Зауважимо, що у тому році також став переможцем Євро та ЛЧ захисник Реала Пепе.

2020

Переможець Ліги чемпіонів: Челсі

Переможець чемпіонату Європи: збірна Італії

Топ-3 у голосуванні "Золотий м'яч": Жоржінью

Які шанси хавбека збірної Італії потрапити у компанію Роналду? Схоже, зовсім невисокі. В рік, коли Лео Мессі виграв перший трофей зі збірною, це буде зробити вкрай важко. Так, аргентинець майже нічого не виграв на клубному рівні, але був абсолютно найкращим гравцем Барселони.

Портал Goal регулярно оновлює рейтинг гравців, оцінюючи їхні шанси здобути "Золотий м'яч". Останні результати (оприлюднені минулої доби) нічого хорошого Жоржінью не пророкують. Лише третє місце. Окрім Мессі, вище навіть Роберт Лєвандовскі, якого несправедливо обділили минулоріч. Зрештою, ми знаємо красиві історії. Остання – Лука Модріч, який у статусі переможця ЛЧ запалив на чемпіонаті світу 2018-го. Хорват тоді навіть не переміг. Відтак, італієць має всі підстави мріяти про сенсацію. На жаль, лише мріяти.

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