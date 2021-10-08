Роналду з першої спроби забрав звання гравця місяця в АПЛ – форвард МЮ оформив 3 голи у 3 матчах
Кріштіану Роналду вирішив не відкладати підкорення АПЛ після свого повернення до Манчестер Юнайтед.
Зірка "червоних дияволів" визнаний найкращим гравцем у вересні, інформує прес-служба АПЛ.
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Роналду приєднався до Манчестер Юнайтед наприкінці серпня, а вже 11 вересня оформив дубль у ворота Ньюкасла. Загалом 36-річний португалець провів 3 матчі та відзначився 3 голами упродовж першого місяця осені. Не слід забувати і про 2 м'ячі в рамках Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, перехід Роналду з Ювентуса обійшовся манкуніанцям у скромні 15 млн євро з бонусами.
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