"Золотий м'яч-2018": Модріч може перервати домінування "інопланетян" Мессі та Роналду – церемонія вже сьогодні

У французькій столиці в понеділок увечері вручать найпрестижнішу індивідуальну нагороду в світі футболу – "Золотий м'яч".

Культове видання France Football на 3 грудня призначило церемонію нагородження призом найкращому футболісту року в Європі.

Модріч стане володарем "Золотого м'яча", – Onda Cero

Наразі головна інтрига полягає в тому, чи вдасться комусь із топ-гравців перервати абсолютну гегемонію Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. Видатні аргентинець і португалець на довгих 10 років "захопили" трофей і цілу декаду ділили його лише між собою. Як наслідок, лідер Барселони та форвард Ювентуса мають по 5 нагород кожний.

Останнім землянином, який здобував "Золотий м'яч", був бразильський хавбек Мілана Кака. Він виграв приз у далекому 2007-му.

Роналду не отримає "Золотий м'яч" та пропустить церемонію нагородження, – журналіст

Натомість цьогоріч серед головних претендентів на нагороду немає жодного "чарівника м'яча". Французький журналіст Ерік Мамрют майже місяць тому повідомив, що півзахисник Реала та збірної Хорватії Лука Модріч лідирує в голосуванні на "Золотий м'яч-2018", а за ним ідуть два французи – оборонець Рафаель Варан (Реал) і форвард Кіліан Мбаппе (Парі Сен-Жермен).

"Космічні" ж Роналду та Мессі – поза трійкою, хоча португалець зробив величезний внесок у третю поспіль перемогу все того ж Реала в Лізі чемпіонів, а Мессі вп'яте виграв "Золотий бутс" найкращому бомбардиру континенту.

Отже, 22:00 за Києвом, Париж, церемонія нагородження "Золотий м'яч-2018".

"Золотий м'яч-2018": стали відомі всі претенденти