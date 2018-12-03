"Золотий м'яч-2018": онлайн-трансляція церемонії нагородження

Сьогодні, 3 грудня, у Парижі пройде церемонія вручення "Золотого м'яча-2018". "Футбол 24" проводить пряму трансляцію заходу.
Сьогодні стане відомий володар "Золотого м'яча-2018". Оголошення переможця та вручення нагороди відбудеться у Парижі о 22:00 за київським часом.
"Золотий м'яч-2018": всі претенденти на нагороду
Пряма трансляція церемонії доступна у цій новині. До слова, з 2008 року нагороду виграють лише Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. У обох по 5 "Золотих м'ячів".
Останнім, хто вигравав "Золотий м'яч" до ери Мессі та Роналду, був Кака, який став володарем нагороди в 2007 році. Цього ж року фаворитом називають півзахисника Реала та збірної Хорватії Луку Модріча.
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За інформацію видання Marca, саме хорват стане володарем трофею. Відповідне фото з результатами голосування вже з'явилось у мережі.
Видання France Football, яке вручає "Золотий м'яч", вже опублікувало імена гравців, які посіли місця з 30 по 19:
19. Роберто Фірміно (Ліверпуль/Бразилія)
20. Іван Ракітіч (Барселона/Хорватія)
21. Серхіо Рамос (Реал/Іспанія)
22. Едінсон Кавані (ПСЖ/Уругвай)
22. Садьйо Мане (Ліверпуль/Сенегал)
22. Марсело (Реал/Бразилія)
25. Аліссон (Ліверпуль/Бразилія)
25. Маріо Манджукіч (Ювентус/Хорватія)
25. Ян Облак (Атлетіко Мадрид/Словенія)
28. Дієго Годін (Атлетіко Мадрид/Уругвай)
29. Іско (Реал Мадрид/Іспанія)
29. Уго Льоріс (Тоттенхем/Франція)