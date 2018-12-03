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"Золотий м'яч-2018": онлайн-трансляція церемонії нагородження

19:14 549 Читать на русском
"Золотий м'яч-2018": онлайн-трансляція церемонії нагородження
"Золотий м'яч-2018: онлайн-трансляція

Сьогодні, 3 грудня, у Парижі пройде церемонія вручення "Золотого м'яча-2018". "Футбол 24" проводить пряму трансляцію заходу.

Сьогодні стане відомий володар "Золотого м'яча-2018". Оголошення переможця та вручення нагороди відбудеться у Парижі о 22:00 за київським часом.

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Пряма трансляція церемонії доступна у цій новині. До слова, з 2008 року нагороду виграють лише Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. У обох по 5 "Золотих м'ячів".

Останнім, хто вигравав "Золотий м'яч" до ери Мессі та Роналду, був Кака, який став володарем нагороди в 2007 році. Цього ж року фаворитом називають півзахисника Реала та збірної Хорватії Луку Модріча.

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За інформацію видання Marca, саме хорват стане володарем трофею. Відповідне фото з результатами голосування вже з'явилось у мережі.

Видання France Football, яке вручає "Золотий м'яч", вже опублікувало імена гравців, які посіли місця з 30 по 19:

19. Роберто Фірміно (Ліверпуль/Бразилія)

20. Іван Ракітіч (Барселона/Хорватія)

21. Серхіо Рамос (Реал/Іспанія)

22. Едінсон Кавані (ПСЖ/Уругвай)

22. Садьйо Мане (Ліверпуль/Сенегал)

22. Марсело (Реал/Бразилія)

25. Аліссон (Ліверпуль/Бразилія)

25. Маріо Манджукіч (Ювентус/Хорватія)

25. Ян Облак (Атлетіко Мадрид/Словенія)

28. Дієго Годін (Атлетіко Мадрид/Уругвай)

29. Іско (Реал Мадрид/Іспанія)

29. Уго Льоріс (Тоттенхем/Франція)

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