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"Золотий м'яч-2018": всі претенденти на нагороду

13:33 14680 Читать на русском
"Золотий м'яч-2018": всі претенденти на нагороду
"Золотий м'яч-2018": список номінантів премії

Французьке видання France Football назвало всіх 30 кандидатів на "Золотий м'яч-2018". Церемонія нагородження відбудеться 3 грудня.

France Football назвав 30 гравців, які претендують на отримання "Золотого м'яча" як найкращому футболісту 2018 року.

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Ними стали Аліссон, Гарет Бейл, Серхіо Агуеро, Едінсон Кавані, Карім Бензема, Тібо Куртуа, Кріштіану Роналду, Кевін де Брюйне, Роберто Фірміно, Дієго Годін, Антуан Грізманн, Еден Азар, Н'Голо Канте, Харрі Кейн, Іско, Уго Льоріс, Маріо Манджукіч, Садіо Мане, Марсело, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Лука Модріч, Неймар, Ян Облак, Поль Погба, Іван Ракітіч, Мохамед Салах, Серхіо Рамос, Луїс Суарес, Рафаель Варан, повідомляє France Football.

Претенденти на "Золотий м'яч-2018"

Церемонія вручення "Золотого м'яча-2018" відбудеться 3 грудня у Парижі. До слова, з 2008 року нагороду виграють лише Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. У обох по 5 "Золотих м'ячів".

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