Роналду не отримає "Золотий м'яч" та пропустить церемонію нагородження, – журналіст

Італійський журналіст Алессандро Альчато повідомив, що півзахисник Реала і збірної Хорватії Лука Модріч отримає "Золотий м'яч" в цьому році.

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду зайняв в голосуванні друге місце. Він не приїде на церемонію вручення нагороди, пише Альчато у своєму Твіттері.

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Третє місце зайняв форвард Атлетіко і збірної Франції Антуан Грізманн, який, ймовірно, також не буде присутнім на заході.

Нападник ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе отримає нагороду найкращому молодому гравцю року.

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Захід, присвячений врученню "Золотого м'яча" відбудеться 3 грудня в Парижі.