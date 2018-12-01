toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІГА ЄВРОПИ УПЛ АПЛ

Роналду не отримає "Золотий м'яч" та пропустить церемонію нагородження, – журналіст

30 листопада 23:05 471 Читать на русском
Роналду не отримає "Золотий м'яч" та пропустить церемонію нагородження, – журналіст
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Італійський журналіст Алессандро Альчато повідомив, що півзахисник Реала і збірної Хорватії Лука Модріч отримає "Золотий м'яч" в цьому році.

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду зайняв в голосуванні друге місце. Він не приїде на церемонію вручення нагороди, пише Альчато у своєму Твіттері.

Дель Боске: "Золотий м'яч" втрачає свою цінність, якщо Мессі немає серед найкращих

Третє місце зайняв форвард Атлетіко і збірної Франції Антуан Грізманн, який, ймовірно, також не буде присутнім на заході.

Нападник ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе отримає нагороду найкращому молодому гравцю року.

Роналду став першим гравцем, який виграв 100 матчів у Лізі чемпіонів

Захід, присвячений врученню "Золотого м'яча" відбудеться 3 грудня в Парижі.

Теги
Світ Антуан Грізманн Антуан Грізманн Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Лука Модріч Лука Модріч Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Золотий м'яч Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Камерун втратив право приймати КАН-2019
    Світ — 30 лист267 Камерун втратив право приймати КАН-2019
13
год
:
38
хв
Десна
14:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук