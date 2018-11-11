Модріч лідирує в голосуванні на "Золотий м'яч-2018", далі Варан та Мбаппе, – журналіст

Французький журналіст Ерік Мамрют повідомив про результати поточного голосування на "Золотий м'яч-2018".

Лука Модріч лідирує в боротьбі за "Золотий м'яч". За інформацією журналіста RFI Еріка Мамрюта, саме хорват на даний момент отримав найбільшу кількість голосів.

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На 2 сходинці знаходиться захисник Реала та збірної Франції Рафаель Варан, який став переможцем Ліги чемпіонів 2017/2018 та чемпіоном світу-2018, а на "бронзовій" позиції його партнер по "ле бльо" Кіліан Мбаппе. Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі поза трійкою.

Модріч у 2018 році з Реалом виграв Лігу чемпіонів, а також зі збірною Хорватії дістався фіналу чемпіонату світу, де поступився Франції (4:2). Нагадаємо, хавбек вже отримав приз найкращому гравцю УЄФА та ФІФА.

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