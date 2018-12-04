Модріч – володар "Золотого м'яча-2018": він перервав гегемонію Мессі та Роналду

Півзахисник Реала та збірної Хорватії Лука Модріч отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду в цьому році.
Сьогодні, 3 грудня, видання France Football назвало найкращого футболіста 2018 року в Європі. "Золотий м'яч" отримав хорватський хавбек Лука Модріч.
"Золотий м'яч-2018": онлайн-трансляція церемонії нагородження – результати голосування (LIVE)
Вперше за 10 років нагороду виграв не Ліонель Мессі чи Кріштіану Роналду. Протягом останнього десятиліття вони домінували, взявши за цей час по 5 "Золотих м'ячів". До слова, І Мессі, і Роналду не прибули на церемонію нагородження.
Нагадаємо, що в 2018 році Модріч виграв з Реалом Лігу чемпіонів, а зі збірною Хорватії став віце-чемпіоном світу. Раніше Лука вже став найкращим футболістом року за версією ФІФА та УЄФА.
Друге місце в голосуванні за "Золотий м'яч" посів форвард Ювентуса Кріштіану Роналду, третє – нападник Атлетіко Антуан Грізманн. Ліонель Мессі лише 5-й.
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"Золотий м'яч-2018": результати голосування:
1. Лука Модріч (Реал Мадрид/Хорватія)
2. Кріштіану Роналду (Ювентус/Португалія)
3. Антуан Грізманн (Атлетіко Мадрид/Франція)
4. Кіліан Мбаппе (ПСЖ/Франція)
5. Ліонель Мессі (Барселона/Аргентина)
6. Мохамед Салах (Ліверпуль/Єгипет)
7. Рафаель Варан (Реал Мадрид/Франція)
8. Еден Азар (Челсі/Бельгія)
9. Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті/Бельгія)
10. Харрі Кейн (Тоттенхем/Англія)
11. Н'Голо Канте (Челсі/Франція)
12. Неймар (ПСЖ/Бразилія)
13. Луїс Суарес (Барселона/Уругвай)
14. Тібо Куртуа (Реал Мадрид/Бельгія)
15. Поль Погба (Манчестер Юнайтед/Франція)
16. Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті/Аргентина)
17. Гарет Бейл (Реал Мадрид/Уельс)
17. Карім Бензема (Реал Мадрид/Франція)
19. Роберто Фірміно (Ліверпуль/Бразилія)
20. Іван Ракітіч (Барселона/Хорватія)
21. Серхіо Рамос (Реал Мадрид/Іспанія)
22. Едінсон Кавані (ПСЖ/Уругвай)
22. Садьйо Мане (Ліверпуль/Сенегал)
22. Марсело (Реал Мадрид/Бразилія)
25. Аліссон (Ліверпуль/Бразилія)
25. Маріо Манджукіч (Ювентус/Хорватія)
25. Ян Облак (Атлетіко Мадрид/Словенія)
28. Дієго Годін (Атлетіко Мадрид/Уругвай)
29. Іско (Реал Мадрид/Іспанія)
29. Уго Льоріс (Тоттенхем/Франція).