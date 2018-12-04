Модріч – володар "Золотого м'яча-2018": він перервав гегемонію Мессі та Роналду

Півзахисник Реала та збірної Хорватії Лука Модріч отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду в цьому році.

Сьогодні, 3 грудня, видання France Football назвало найкращого футболіста 2018 року в Європі. "Золотий м'яч" отримав хорватський хавбек Лука Модріч.

"Золотий м'яч-2018": онлайн-трансляція церемонії нагородження – результати голосування (LIVE)

Вперше за 10 років нагороду виграв не Ліонель Мессі чи Кріштіану Роналду. Протягом останнього десятиліття вони домінували, взявши за цей час по 5 "Золотих м'ячів". До слова, І Мессі, і Роналду не прибули на церемонію нагородження.

Нагадаємо, що в 2018 році Модріч виграв з Реалом Лігу чемпіонів, а зі збірною Хорватії став віце-чемпіоном світу. Раніше Лука вже став найкращим футболістом року за версією ФІФА та УЄФА.

Друге місце в голосуванні за "Золотий м'яч" посів форвард Ювентуса Кріштіану Роналду, третє – нападник Атлетіко Антуан Грізманн. Ліонель Мессі лише 5-й.

Лука Модріч: від біженця – до найкращого футболіста світу. 10 цікавих фактів із життя хорватського генія

"Золотий м'яч-2018": результати голосування:

1. Лука Модріч (Реал Мадрид/Хорватія)

2. Кріштіану Роналду (Ювентус/Португалія)

3. Антуан Грізманн (Атлетіко Мадрид/Франція)

4. Кіліан Мбаппе (ПСЖ/Франція)

5. Ліонель Мессі (Барселона/Аргентина)

6. Мохамед Салах (Ліверпуль/Єгипет)

7. Рафаель Варан (Реал Мадрид/Франція)

8. Еден Азар (Челсі/Бельгія)

9. Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті/Бельгія)

10. Харрі Кейн (Тоттенхем/Англія)

11. Н'Голо Канте (Челсі/Франція)

12. Неймар (ПСЖ/Бразилія)

13. Луїс Суарес (Барселона/Уругвай)

14. Тібо Куртуа (Реал Мадрид/Бельгія)

15. Поль Погба (Манчестер Юнайтед/Франція)

16. Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті/Аргентина)

17. Гарет Бейл (Реал Мадрид/Уельс)

17. Карім Бензема (Реал Мадрид/Франція)

19. Роберто Фірміно (Ліверпуль/Бразилія)

20. Іван Ракітіч (Барселона/Хорватія)

21. Серхіо Рамос (Реал Мадрид/Іспанія)

22. Едінсон Кавані (ПСЖ/Уругвай)

22. Садьйо Мане (Ліверпуль/Сенегал)

22. Марсело (Реал Мадрид/Бразилія)

25. Аліссон (Ліверпуль/Бразилія)

25. Маріо Манджукіч (Ювентус/Хорватія)

25. Ян Облак (Атлетіко Мадрид/Словенія)

28. Дієго Годін (Атлетіко Мадрид/Уругвай)

29. Іско (Реал Мадрид/Іспанія)

29. Уго Льоріс (Тоттенхем/Франція).