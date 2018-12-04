Лука Модріч: від біженця – до найкращого футболіста світу: 10 цікавих фактів із життя хорватського генія

Сьогодні France Football вручив півзахиснику мадридського Реала і національної збірної Хорватії Луку Модрічу "Золотий м'яч" як найкращому футболісту 2018 року. Маркіян Лубківський, провідний дипломат і директор Євро-2012 в Україні, розповідає про свого хорватського товариша – спеціально для "Футбол 24".

Лука Модріч не є звичайним футболістом. Щоб стати зіркою світового масштабу йому довелося боротися з війною, скрутою, навіть особистими фізичними даними. Але він не просто переміг усі життєві обставини, він піднявся на футбольну вершину світу.

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Пропоную вашій увазі 10 цікавих фактів з життя і футбольної кар'єри одного з найтитулованіших хорватських футболістів.



1. Лука Модріч народився 9 вересня 1985 року в місті Задар, а дитинство провів на хуторі Модричі села Затон Обровачкі, що біля гірського масиву Велебит.

2. У 1991 році, коли Луці було шість років, його село зайняли війська Югославської Народної Армії (ЮНА) та Армії т.зв. Республіки Сербська Країна. Було вбито його діда, який воював за незалежність Хорватії, і спалено родинний будинок. Сім'я Модріча змушена була тікати у Задар.

3. Перші захисні щитки у футболіста були з дерева. Виготовив їх самотужки його батько – Стіпе.

4. Тілесна конституція Луки мало не вплинула на його футбольну кар'єру. Модріч був дуже худорлявим і замалим на свій вік.

5. У 10-річному віці Лука Модріч не пройшов оглядини в одному з провідних хорватських клубів Хайдук зі Спліта. Аргументація клубу тоді була такою: фізично слабкий і безперспективний для футболу.

6. Лука Модріч був дуже прив'язаний до свого тренера з часів юності – Томіслава Башича. Вони разом пережили найважчі часи у Задарі, вперше зустрівшись у місцевому ФК Задар. Башич став, по суті, другим батьком Модріча.

7. За визнанням самого Луки, його улюблений тренер – Карло Анчелотті. Впродовж своєї кар'єри на Сантьяго Бернабеу Модріча тренували Жозе Моурінью, Карло Анчелотті, Рафаель Бенітес, Зінедін Зідан, Хулен Лопетегі та Сантьяго Соларі.

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8. Лука Модріч увішов до символічної збірної з 11 гравців-біженців під час чемпіонату Європи 2016 року. Саме з нагоди Міжнародного дня біженців організація FARE (Футбол проти расизму в Європі) визначила гравців, які пережили непрості часи і були біженцями. Окрім Луки, до складу символічної збірної увійшли брати Граніт і Таулант Джака, Крістіан Бентеке і Джердан Шакірі.

9. Футболіст може грати на будь-якій позиції у півзахисті і сьогодні є одним з найкращих у світі диспетчерів на полі. Хоча суперники його не шкодують, є дуже витривалим до болю і не знає, що таке симуляції. За словами відомого французького футболіста і тренера Жерара Ульє, "Лука є не лише дуже працьовитим, але й надзвичайно розумним. Він впевнено і бездоганно котролює ситуацію в середині поля, чим передає впевненість і спокій іншим гравцям. Вміє "вкрасти" м'яча і володіє прекрасним пасом. Все, що робить, робить досконало. Вважаю його дуже впливовим гравцем".

10. Ще будучи тренером Реала, Зінедін Зідан найбільше покладався і довіряв саме хорвату. За словами француза, "у той час, як Роналду є ключем Реала у нападі, Рамос – стовпом захисту, Модріч є серцем команди і працює як кінь".

Маркіян Лубківський, спеціально для "Футбол 24"

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