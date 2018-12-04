toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛУКА МОДРІЧ ЄВРО-2020 ДИНАМО - ЧОРНОМОРЕЦЬ

Мбаппе став володарем трофею Копа

3 грудня 22:25 562 Читать на русском
Мбаппе став володарем трофею Копа
Кіліан Мбаппе / фото із соцмереж

Журнал France Football назвав нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе найкращим молодим гравцем у Європі.

Форвард збірної Франції отримав свою нагороду на церемонії вручення "Золотий м'яч-2018". Мбаппе став першим володарем цього трофею.

Легендарні українці в компанії Мессі та Роналду – хто вибиратиме володаря нового трофею від France Football

Le Trophée Kopa (Трофей Копа) вручають найкращому молодому гравцю віком до 21 року, який грає в Європі.

Теги
Головне Франція France Football Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
50
хв
Уотфорд
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук