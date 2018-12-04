Мбаппе став володарем трофею Копа

Журнал France Football назвав нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе найкращим молодим гравцем у Європі.

Форвард збірної Франції отримав свою нагороду на церемонії вручення "Золотий м'яч-2018". Мбаппе став першим володарем цього трофею.

Легендарні українці в компанії Мессі та Роналду – хто вибиратиме володаря нового трофею від France Football

Le Trophée Kopa (Трофей Копа) вручають найкращому молодому гравцю віком до 21 року, який грає в Європі.