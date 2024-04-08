Назаренко вже на 2-й хвилині мав виводити Полісся вперед після ефектного пасу п'ятою від Смолякова, але пробив повз ворота. Господарі продовжили тиснути і вже незабаром забили – Луїфер Ернандес головою замкнув навіс у воротарський. На 17-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота гостей, але після перегляду VAR вкрав шанс у закарпатців.

Полісся перервало 8-матчеву безвиграшну серію, втримавши перемогу над Минаєм – закарпатці ледь не відігралися з 0:3

Після паузи на повітряну тривогу Полісся забило вдруге – дубль оформив венесуельський нападник. У другому таймі Мустафаєв, здавалось, зняв всі питання щодо переможця, але Устименко за трохи зародив надію у серцях вболівальників господарів. За 3 хвилини до завершення матчу Денис забив вдруге і запахло камбеком. Шість доданих хвилин і чисельна більшість (житомирці грали у меншості через травму Будківського) не принесли дивідендів Минаю – Полісся перервало 8-матчеве прокляття.