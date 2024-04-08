Назаренко уже на 2-й минуте должен был выводить Полесье вперед после эффектного паса пяткой от Смолякова, но пробил мимо ворот. Хозяева продолжили давить и уже вскоре забили – Луифер Эрнандес головой замкнул навес во вратарскую. На 17-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но после просмотра VAR украл шанс у закарпатцев.

Полесье прервало 8-матчевую безвыигрышную серию, удержав победу над Минаем – закарпатцы едва не отыгрались с 0:3

После паузы на воздушную тревогу Полесье забило во второй раз – дубль оформил венесуэльский нападающий. Во втором тайме Мустафаев, казалось, снял все вопросы относительно победителя, но Устименко за немного зародил надежду в сердцах болельщиков хозяев. За 3 минуты до конца матча Денис забил второй раз и запахло камбэком. Шесть добавленных минут и численное большинство (житомирцы играли в меньшинстве из-за травмы Будковского) не принесли дивидендов Минаю – Полесье прервало 8-матчевое проклятие.