Минай навесні демонструє хороший футбол і стабільно набирає очки, поступово наблизившись до підйому із зони вильоту. У випадку домашньої перемоги над Поліссям закарпатці впритул наблизились би до зони плей-офф. Шанси на успіх здавалося хорошими, адже житомиряни ж не виграли жодного матчу з 11 листопада, зазнавши п'ять поразок поспіль.

Воротар аутсайдера УПЛ потрапив до сфери інтересів європейських клубів

Вже на 30-й секунді здалося, що поєдинок буде даватись "лисицям". Голкіпер Кудрик при виносі вибив м'яч в Устименка, однак той не зміг покарати за обрізку. Виявилось, що це випадковість – Полісся одразу ж захопило ініціативу й ледь не забило на 1-й хвилині. Смоляков увійшов на лівий край штрафного та скинув під удар Назаренку, а той пробив повз дальню стійку.

На 8-й Козак змістився з правого флангу та бахнув під ближню (Кемкін парирував), а на 10-й рахунок було відкрито. Крушинський виконав подачу з правого напівфлангу, а Луїфер замкнув головою з лінії воротарського. 0:1!

Господарі могли відігратись внаслідок пенальті. Козак на 17-й хвилині вибивав м'яч з меж власного карного майданчика й зачепив ногу Чуєва, однак навіть на відеоповторах було важко зрозуміти, чи був там фол. Арбітр Ігор Пасхал вирішив, що не було, тож 11-метровий не призначили.

Після цього гра зупинилась на хвилину через повітряну тривогу, а одразу після відновлення гри Полісся забило другий гол. Козак виконав подачу зі стандарту, Кушніренко з лінії воротарського скинув Луїферу, а той розстріляв ворота метрів з 10-ти – 0:2!

Цей гол вибив Минай із колії. До завершення першого тайму гості домінували, дивом не влаштувавши розгром. Потужний удар Кушніренка з-за меж штрафного у правий кут потягнув Кемкін, Мустафаєв з передачі Таллеса бахнув повз ближню стійку, а Луїфер отримав закидання з глибини й пробив зблизька – занадто слабко! У підсумку, відпочивати команди відправились за рахунку 0:2.

На початку другого тайму нічого не змінилось. Лонгшот Козака на 53-й хвилині пройшов повз дальню стійку, а потім у Миная зламався один із останніх захисників (Чуєв). Зрештою, справа завершилась третім голом – це Мустафаєв отримав проникний пас від Таллеса й вистрілив у ближню дев'ять. 0:3.

Сергій Шищенко одразу ж провів 4 заміни (а до цього ще одну). Гру було зроблено, однак Минай не здавався. На 65-й хвилині Устименко отримав передачу в штрафний і переграв Кудрика, розмочивши рахунку.

Свіжий Будківський на 72-й хвилині навіть міг відновити перевагу Полісся в три голи, замикаючи подачу ударом під поперечку, але Кемкін парирував. При цьому він зіткнувся із суперником і зламав ніс, причому Пилипу довелося покинути поле. А замін то більше не було!

Закарпатці з новими силами пішли уперед. Шикарний лонгшот Вакули на 75-й хвилині не без труднощів витягнув Кудрик. На 84-й Семотюк пробивав у падінні через себе метрів з 10-ти, але у дальній кут не влучив. Ну а на 87-й Устименко скоротив відставання до мінімуму – Денис замкнув навіс Вакули. 2:3!

Полісся вдесятьох захиталося. Минай же пішов на штурм, ледь не врятувавшись на останніх секундах. Семотюк падав у карному майданчику після контакту з Кравцем, господарі стали вимагати пенальті, однак після перегляду відеоповтору пенальті не призначили. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Полісся з рахунком 3:2!

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