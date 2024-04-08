Нападник Полісся Пилип Будківський травмувався у другому таймі матчу проти Миная. 32-річний футболіст вийшов на заміну на 60-й хвилині, але не зміг завершити гру. В одному з епізодів він зіштовхнувся головами з суперником, після чого йому надали допомогу лікарі. Він залишив поле і більше не повернувся.

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Цікаво, що на той момент (житомирці вигравали 3:1) команда використала всі свої заміни, тож змушена була догравати у меншості. У післяматчевому коментарі виконувач обов'язків головного тренера Сергій Шищенко підтвердив ушкодження свого підопічного.

"Поки що не знаю, який характер травми, але у Будківського – перелом лицьової кістки обличчя. Дуже важка травма, скоріше за все", – сказав Шищенко у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, невдачі переслідують Будківського у другому матчі поспіль – раніше у півфіналі Кубка України з Ворсклою за рахунку 0:1 він не зумів реалізувати пенальті.

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