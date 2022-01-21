Володар "Золотого м'яча-1994" Христо Стоїчков вважає, що Усману Дембеле не місце у Барселоні.

"Свого часу я приєднався до Барселони як іноземний гравець, але я вивчив історію цього клубу, місцевих легенд.

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Якщо ти не хочеш бути в Барсі, принаймні, не ганьби цю емблему, зніми футболку. Скажи, що йдеш, подякуй за те, що обманював людей, які вміють грати у футбол. Пане президенте, відкрийте двері і відпустіть цього гравця.

Я аплодую Хаві, що залишив Дембеле поза командою, адже ця роздягальня заслуговує на повагу з її 121-річною історією", – цитує Стоїчкова Marca.

Нагадаємо, Дембеле відсторонили від команди через небажання гравця продовжувати контракт на умовах каталонського клубу. У нинішньому сезоні французький форвард провів 11 матчів, в яких відзначився лише одним голом.

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