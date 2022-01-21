Обладатель "Золотого мяча-1994" Христо Стоичков считает, что Усману Дембеле не место в Барселоне.

"В свое время я присоединился к Барселоне как иностранный игрок, но я изучил историю этого клуба, местных легенд.

"Я не сдамся": Дембеле прервал 4-летнее молчание – форвард Барселоны дал сигнал Хави

Если ты не хочешь быть в Барсе, по крайней мере, не позорь эту эмблему, сними футболку. Скажи, что уходишь, скажи спасибо за то, что обманывал людей, умеющих играть в футбол. Господин президент, откройте дверь и отпустите этого игрока.

Я аплодирую Хави, который оставил Дембеле вне команды, ведь эта раздевалка заслуживает уважения с ее 121-летней историей", – цитирует Стоичкова Marca.

Напомним, Дембеле отстранили от команды из-за нежелания игрока продлевать контракт на условиях каталонского клуба. В нынешнем сезоне французский форвард провел 11 матчей, в которых отличился только одним голом.

Барселона уступила Атлетику и вылетела из Кубка Испании – Педри и дебютный гол Торреса не остановили роскошный Бильбао