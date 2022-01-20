"4 роки люди говорили за мене, ганебно брехали, щоб заподіяти мені шкоду. Я мовчав протягом 4-хроків. Чи це була помилка? Напевно.

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Не думайте, що я випав з проекту Барселони. Не говоріть про наміри, яких у мене ніколи не було. У мене є чинний контракт з клубом, і головний тренер може на мене розраховувати. Я не здамся.

Наразі мій агент веде перемовини, а я повністю сконцентрований на грі у футбол. Попри все, давайте зосередимось на перемогах", – повний текст звернення Усман опублікував в Instagram.

Нагадаємо, 24-річний француз відмовився підписувати новий контракт з Барсою на умовах клубу, за що Дембеле відсторонили від команди та шукають йому інше місце роботи.

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