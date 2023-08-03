"Зниклий" гравець Зорі офіційно опинився в Європі
22:26 - Читать на русском
Захисник Максим Імереков приєднався до грецького Атромітоса.
Атромітос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Максима Імерекова, який став восьмим новачком грецького клубу.
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Українець приєднався до Атромітоса на правах вільного агента, підписавши контракт на рік з опцією продовження ще на рік.
Цікаво, що на зникнення Імерекова скаржився тренер Зорі Ненад Лалатовіч, який не міг знайти захисника перед матчем проти Руха. У минулому сезоні Максим провів 30 матчів за луганців, у яких відзначився 4 голами та асистом.
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