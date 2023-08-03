Атромітос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Максима Імерекова, який став восьмим новачком грецького клубу.

Лалатовіч пояснив сенсаційну поразку Зорі від Руха – тренер поскаржився на зникнення гравця

Українець приєднався до Атромітоса на правах вільного агента, підписавши контракт на рік з опцією продовження ще на рік.

Цікаво, що на зникнення Імерекова скаржився тренер Зорі Ненад Лалатовіч, який не міг знайти захисника перед матчем проти Руха. У минулому сезоні Максим провів 30 матчів за луганців, у яких відзначився 4 голами та асистом.

Рух здобув вольову перемогу над Зорею – Климчук забив, віддав асист і заробив червону для суперника