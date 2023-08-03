Атромитос на своем официальном сайте объявил о подписании Максима Имерекова, который стал восьмым новичком греческого клуба.

Лалатович объяснил сенсационное поражение Зари от Руха – тренер пожаловался на исчезновение игрока

Украинец присоединился к Атромитосу на правах свободного агента, подписав контракт на год с опцией продления еще на год.

Интересно, что на исчезновение Имерекова жаловался тренер Зари Ненад Лалатович, который не мог найти защитника перед матчем против Руха. В прошлом сезоне Максим провел 30 матчей за луганчан, в которых отметился 4 голами и ассистом.

Рух одержал волевую победу над Зарей – Климчук забил, отдал ассист и заработал красную для соперника