"Вітаємо Рух з перемогою. Поки були сили, ми грали у той футбол, у який хотіли: високо атакували, були близько до гравців суперника, агресивно. Ми зрозуміли, що Рух буде грати високим пресингом. Другий тайм розпочали теж добре. Був момент, коли ми могли забивати другий гол. А при 2:0, можливо, був би кінець матчу.

Рух – Зоря – 2:1 – відео голів та огляд поєдинку

Тиждень тому на наших тренуваннях було лише 15 гравців. Дуже багато футболістів приєдналися до нас лише тиждень тому. Гравці багатьох позицій не пройшли повноцінний збір. Рух був добре готовий фізично. В останні 30 хвилин зустрічі ми отримали непотрібні червону картку та два голи.

Чому не грав Імереков? Його не було в команді, коли я приїхав. Ми не знаємо, де він. Нам не вистачає багатьох гравців. У нас нова команда, без 5-6 гравців минулого сезону. З кожною грою ми додаватимемо та будемо виглядати краще. Перший тайм показав, як ми хочемо та можемо грати.

Джордан, який отримав червону картку, працює з нами лише 10 днів. Ми хотіли б мати по два гравці на кожну позицію. Це те, що ми вимагаємо від керівництва клубу", – поділився Лалатовіч в коментарі YouTube-каналу УПЛ ТБ.

До слова, Рух на останніх хвилинах вирвав перемогу над Зорею (2:1). В обох голах взяв участь Юрій Климчук, який записав до свого активу гол та асист.

Рух здобув вольову перемогу над Зорею – Климчук забив, віддав асист і заробив червону для суперника