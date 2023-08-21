"Нічого не згадуємо, ніякі перемоги, бо сьогодні це, як на мене, знакова подія. Ми просто всі щасливі, дуже багато людей теж щасливі. Ця перемога для всіх тих людей, які живуть Чорноморцем, вони живуть футбольним життям нашого міста, і я просто щасливий, що нам вдалося подарувати людям дійсно щастя, інакше це не можна навіть формулювати.

Чорноморець – Динамо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Я вважаю, що ми сьогодні... Як таке слово підібрати... Ми не шарахалися в якісь крайнощі, а просто тримали свою лінію. І ви не уявляєте, яка це важлива штука. Ми у більшості грали, це все зрозуміло, але ми граємо з топ-клубом, контролюючи м'яч. Це дорогого коштує.

Як команда в цілому... І характер, і психологія, філософія футболістів. Мені все це дуже сподобалося. Не те слово сподобалося, це сильно. Помилки були сьогодні у багатьох футболістів, але про них був би гріх зараз говорити. Вони сьогодні герої, красавці, просто молодці. А Ієде забив гол, це найдорожче, що є у футболі.

Йому за такий вирішальний гол можна пробачити 10 помилок, але це мені зараз так здається, можливо, в іншій ситуації стільки ми не пробачимо. Ми його спеціально залишили (в запасі – прим.), вирішуючи свої стратегічні цілі", – зазначив Григорчук в етері УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Чорноморець у вогняному матчі здолав Динамо (3:2), завдавши киянам першої поразки у чемпіонаті.

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