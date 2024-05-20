"Щодо головного тренера, ми плануємо пролонгацію Сергія Долганського. Ми чітко розуміємо ситуацію, в якій він опинився. Ми півтора року працювали з Віктором Скрипником. У нього були свої схеми, своє бачення футболу. Ми проводили комплектацію виключно під нього.

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Минулої зими нам удалось підписати 3 футболістів, які зайшли в основний склад. Нашим завданням буде довіритись тренеру. Йому ще треба набиратись досвіду, але ми маємо дати йому карт-бланш, аби він сформував склад так, як він бачить", – поділився Лисак в коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Сергій Долганський є легендою Ворскли. Фахівець очолив полтавців в січні цього року, замінивши Віктора Скрипника. Ворскла посідає 8 місце в УПЛ та дісталась фіналу Кубка України, де програла Шахтарю (1:2).

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