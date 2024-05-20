Ворскла визначилась щодо тренера на наступний сезон
Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак розповів позицію клубу щодо роботи Сергія Долганського на посаді головного тренера команди.
"Щодо головного тренера, ми плануємо пролонгацію Сергія Долганського. Ми чітко розуміємо ситуацію, в якій він опинився. Ми півтора року працювали з Віктором Скрипником. У нього були свої схеми, своє бачення футболу. Ми проводили комплектацію виключно під нього.
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Минулої зими нам удалось підписати 3 футболістів, які зайшли в основний склад. Нашим завданням буде довіритись тренеру. Йому ще треба набиратись досвіду, але ми маємо дати йому карт-бланш, аби він сформував склад так, як він бачить", – поділився Лисак в коментарі УПЛ ТБ.
Нагадаємо, Сергій Долганський є легендою Ворскли. Фахівець очолив полтавців в січні цього року, замінивши Віктора Скрипника. Ворскла посідає 8 місце в УПЛ та дісталась фіналу Кубка України, де програла Шахтарю (1:2).
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