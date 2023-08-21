"Ничего не вспоминаем, никакие победы, потому что сегодня это, как по мне, знаковое событие. Мы просто все счастливы, очень много людей тоже счастливы. Эта победа для всех тех людей, которые живут Черноморцем, они живут футбольной жизнью нашего города, и я просто счастлив, что нам удалось подарить людям действительно счастье, иначе это нельзя даже формулировать.

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Я считаю, что мы сегодня... Как такое слово подобрать... Мы не шарахались в какие-то крайности, а просто держали свою линию. И вы не представляете, какая это важная штука. Мы в большинстве играли, это все понятно, но мы играем с топ-клубом, контролируя мяч. Это дорогого стоит.

Как команда в целом... И характер, и психология, философия футболистов. Мне все это очень понравилось. Не то слово понравилось, это сильно. Ошибки были сегодня у многих футболистов, но о них был бы грех сейчас говорить. Они сегодня герои, красавцы, просто молодцы. А Иеде забил гол, это самое дорогое, что есть в футболе.

Ему за такой решающий гол можно простить 10 ошибок, но это мне сейчас так кажется, возможно, в другой ситуации столько мы не простим. Мы его специально оставили (в запасе - прим.), решая свои стратегические цели", – отметил Григорчук в ефире УПЛ ТВ.

Напомним, Черноморец в огненном матче одолел Динамо (3:2), нанеся киевлянам первое поражение в чемпионате.

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