Австрійський фахівець виглядав роздратованим, і його слова після поразки від Хоффенхайма (1:3) минулої суботи стали останньою краплею для керівників Айнтрахта. На післяматчевій прес-конференції Гласнер накричав на журналіста, заявивши, що у Макото Хасебе іноді після матчів виявляється кров у сечі. За інформацією HR.de, це твердження не відповідає дійсності.

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Представник ради директорів клубу Аксель Хеллманн публічно розкритикував Гласнера за таку поведінку.

Повідомляється, що клуб уже розпочав переговорний процес із потенційним наступником тренера. Ним має стати 42-річний помічник Юліана Нагельсманна Діно Топмьоллер. Спортивний директор Айнтрахта Крьоше знайомий із Топмьоллером, який грав за Франкфурт у сезоні 2002/03, ще з того часу, коли вони разом грали в РБ Лейпциг.

Раніше Bild і Kicker заявили, що Айнтрахт ухвалив рішення про звільнення Гласнера відразу після фіналу Кубка Німеччини з РБ Лейпциг. Матч відбудеться 3 червня в Берліні.

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