Австрийский специалист выглядел раздражённым, и его слова после поражения от Хоффенхайма (1:3) в прошлую субботу стали последней каплей для руководителей Айнтрахта. На послематчевой пресс-конференции Гласнер накричал на журналиста, заявив, что у Макото Хасебе иногда после матчей обнаруживается кровь в моче. По информации HR.de, это утверждение не соответствует действительности.

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Представитель совета директоров клуба Аксель Хеллманн публично раскритиковал Гласнера за подобное поведение.

Сообщается, что клуб уже приступил к переговорному процессу с потенциальным сменщиком Гласнера. Им должен стать 42-летний помощник Юлиана Нагельсманна Дино Топмёллер. Спортивный директор Айнтрахта Крёше знаком с Топпмёллером, который играл за Франкфурт в сезоне 2002/03, еще с того времени, когда они вместе играли в РБ Лейпциг.

Ранее Bild и Kicker заявили, что Айнтрахт принял решение об увольнении Гласнера сразу после финала Кубка Германии с РБ Лейпциг. Матч состоится 3 июня в Берлине.

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