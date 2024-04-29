Очікується, що Ральф Рангнік ухвалить рішення про роботу в Баварії цього тижня. Він є бажаним кандидатом для всіх босів мюнхенського клубу, включно з Улі Хьонессом. Керівництво Баварії очікує, що він відповість згодою і наразі не працює над іншою альтернативою.

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Баварія пропонує Рангніку трирічний контракт до 2027 року, а також вплив на трансферні рішення з Еберлом і Фройндом. Повідомляється, що чинна угода Рангніка з австрійською Федерацією має стати формальністю. Баварія зуміє домовитися з ÖFB у межах 10 млн євро.

Подальші переговори між сторонами заплановані після першого півфіналу ЛЧ Баварії з Реалом.

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