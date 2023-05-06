У суботу у 31-му турі чемпіонату Німеччини відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 31-й тур

Аугсбург – Уніон Берлін – 1:0

Гол: Бельйо, 53

Борусія М – Бохум – 2:0

Голи: Хофман, 35, Штіндль, 90+1

Герта – Штутгарт – 2:1

Голи: Кемпф, 30, Нідерлехнер, 45+2 – Гірассі, 38

Хоффенхайм – Айнтрахт – 3:1

Голи: Баумгартнер, 8, Крамаріч, 39 (п.), Бебу, 45+3 – Гьотце, 54

Вилучення: Нсокі, 49 (Хоффенхайм, червона картка)

Фрайбург – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Кампль, 73

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Уніон на виїзді неочікувано програв Аугсбургу. Берлінці пропустили гол одразу по перерві, а бодай зрівняти – не змогли. Як наслідок, вони пропустили вперед РБ Лейпциг, а у спину їм дихає Фрайбург.

Продовжує падіння Бохум. Ордець і компанія пропустили від Борусії М в середині тайму і, попри перевагу суперника, зберігали інтригу до кінця матчу. Однак вже у доданий час Штіндль зняв всі питання щодо переможця і залишив рурців у зоні вильоту.

Справжню битву за виживання влаштували Герта і Штутгарт. Найгірша команда Бундесліги зуміла двічі вразити ворота суперника, пропустивши у відповідь лиш раз. Всі голи були забиті до перерви. Перемога "Старої дами" і фіаско головних конкурентів дозволили берлінцям зачепитись за шанс збереження прописки в еліті.

Чіпляється за життя і Хоффенхайм. У матчі з Айнтрахтом "синьо-білі" ще до перерви зняли всі питання щодо переможця, забивши три сухих голи. Одразу після відпочинку господарі залишились у меншості – "орлам" вдалось реалізувати чисельну перевагу лише раз. Як наслідок, Хоффе покинув зону вильоту.

У битві за Лігу чемпіонів Фрайбург на своєму полі поступився одному з головних конкурентів – РБ Лейпциг. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий в середині другого тайму. Це дозволило "бикам" обійти Фрайбург у турнірній таблиці і піднятись на третю сходинку.

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