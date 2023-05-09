Як інформують Bild і Kicker, рішення вже ухвалено, і результат фінального матчу Кубка ніяк на нього не вплине. Франкфуртський клуб не поспішає підтверджувати цю інформацію.

Кубок Німеччини: Айнтрахт вибив Штутгарт і став другим фіналістом турніру

Минулого сезону Гласнер здобув для Айнтрахта перемогу в Лізі Європи і тепер має можливість виграти ще один трофей. 3 червня його команда зіграє в Берліні з РБ Лейпциг у фіналі Кубка Німеччини.

Контракт тренера з "орлами" розрахований до літа 2024 року. Після 31 туру Бундесліги команда посідає 9 місце у турнірній таблиці.

Цього сезону Айнтрахт брав участь у Лізі чемпіонів і навіть вийшов у плей-офф турніру. У 1/8 фіналу команда Гласнера поступилася Наполі та покинула турнір.

Уніон сенсаційно поступився Аугсбургу, РБ Лейпциг дотис Фрайбург, Герта здолала Штутгарт у боротьбі за виживання