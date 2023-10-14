Італійський фотокореспондент Фабріціо Корона спричинив інформаційний вибух, опублікувавши прізвища гравців, які займалися незаконними ставками. Все почалося з трьох – Фаджіолі, Тоналі та Дзаньйоло.

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Незабаром Корона додав четвертого – захисника Роми Ніколу Залевскі. Скандальний інсайдер заявив, що мати 21-річного поляка телефонувала йому і благала не згадувати сина. Агенти Залевскі запевняють, що клієнт не має жодного стосунку до цієї історії.

Незабаром з'явились деталі можливих порушень гравця Роми. Легіонер "вовків" нібито робив ставку, що отримає жовту картку у травневому матчі Серії А проти Салернітани. Про це повідомляє Calciomercato з посиланням на La Repubblica. Залевскі справді заробив "гірчичник", відверто сфоливши в центрі поля на 90+4-й хвилині.

Корона обіцяв, що його список значно більший і включає десятки футболістів Серії А. Ймовірно, незабаром Залевскі і багатьом іншим гравцям доведеться відбілювати свою репутацію вже в судах.

La discussa ammonizione di Zalewski al 94' di Roma-Salernitana, partita semi-inutile ai fini di classifica pic.twitter.com/051T2RUcuL — Antonio Rudy Guede (@DaznForza) October 13, 2023

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