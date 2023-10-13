В Італії вибухнув новий скандал через розслідування щодо участі деяких гравців у нелегальній букмекерській мережі, повідомляє Eurosport.

Двох гравців збірної Італії виключено зі складу і відправлено додому

За інформацією La Repubblica, у справі замішані й зіркові футболісти, зокрема Ніколо Дзаньйоло, Сандро Тоналі та Ніколо Фаджіолі. Це лише кілька з найвідоміших прізвищ, але зазначають, що йдеться про десяток футболістів. Згідно з законом, особи, які незаконно займаються організацією лотерейних ігор, парі чи ставок, можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі від 6 місяців до 3 років.

Додамо, що через це розслідування Тоналі та Дзаньйоло покинули розташування збірної Італії та вже були допитані поліцією. "Скуадра адзурра" зіграє вдома з Мальтою 14-го жовтня і на виїзді з Англією 17 числа.

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