Итальянский фотокорреспондент Фабрицио Корона вызвал информационный взрыв, опубликовав фамилии игроков, занимавшихся незаконными ставками. Все началось с трех – Фаджиоли, Тонали и Дзаньоло.

Звезды Ювентуса, Астон Виллы и Ньюкасла рискуют сесть в тюрьму на 3 года – мощные потери у соперника Украины

Вскоре Корона добавил четвертого – защитника Ромы Николу Залевски. Скандальный инсайдер заявил, что мать 21-летнего поляка звонила ему и умоляла не вспоминать сына. Агенты Залевски уверяют, что клиент не имеет никакого отношения к этой истории.

Вскоре появились детали возможных нарушений игрока Ромы. Легионер "волков" якобы делал ставку, что получит желтую карточку в майском матче Серии А против Салернитаны. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на La Repubblica. Залевски действительно заработал "горчичник", откровенно сфолив в центре поля на 90+4 минуте.

Корона обещал, что его список значительно больше и включает в себя десятки футболистов Серии А. Вероятно, вскоре Залевски и многим другим игрокам придется отбеливать свою репутацию уже в судах.

La discussa ammonizione di Zalewski al 94' di Roma-Salernitana, partita semi-inutile ai fini di classifica pic.twitter.com/051T2RUcuL — Antonio Rudy Guede (@DaznForza) October 13, 2023

Золотые 70-е: Блохин в двух очень неожиданных ракурсах, Луческу такой молодой и еще 27 фото "старой школы"