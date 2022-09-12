Самба Діалло дуже продуктивно провів своє відрядження у збірну Сенегалу U-20.

UFOA A U20, фінал

Сенегал U-20 – Гамбія U-20 – 1:0

Гол: Діалло, 64

Представник Динамо носить капітанську пов'язку в молодіжній команді і повністю виправдовує цю довіру. Самба забив 3 голи на попередніх стадіях товариського турніру.

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Не став винятком і фінал. На 64-й хвилині Діалло ефектно забив головою у падінні "рибкою". Цей гол виявився єдиним у матчі. До командного трофея капітан сенегальців додав два індивідуальні – призи найкращого гравця та бомбардира (4 голи).

Додамо, що Діалло досі не дебютував за дорослу команду Динамо. Нещодавно Ігорю Суркісу особисто довелося виховувати 19-річного вінгера, який не горів бажанням повертатися в Україну і чекав трансферу.

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