Самба Диалло очень продуктивно провел свою командировку в сборную Сенегала U-20.

UFOA A U20, финал

Сенегал U-20 – Гамбия U-20 – 1:0

Гол: Диалло, 64

Представитель Динамо носит капитанскую повязку в молодежной команде и полностью оправдывает это доверие. Самба забил 3 гола на предыдущих стадиях товарищеского турнира.

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Не стал исключением и финал. На 64-й минуте Диалло эффектно забил головой в падении "рыбкой". Этот гол оказался единственным в матче. К командному трофею капитан сенегальцев добавил два индивидуальных – призы лучшего игрока и бомбардира (4 гола).

Добавим, что Диалло еще не дебютировал за взрослую команду Динамо. Недавно Игорю Суркису лично пришлось воспитывать 19-летнего вингера, который не горел желанием возвращаться в Украину и ждал трансфера.

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