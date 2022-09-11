"У мене п'ятирічний контракт із київським клубом, і на даний момент ситуація в Україні виглядає стабільною. Крім того, ми граємо в Лізі Європи.

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У мене були пропозиції від інших клубів, але мені зателефонували з Динамо. Я та мої агенти зробили свій вибір залишитися. Будемо продовжувати працювати.

Чи телефонував мені президент Динамо і просив залишитися? Так", – цитує Діалло Wiwsport.com.

Нагадаємо, нині Самба перебуває у розташуванні збірної Сенегалу U-20. Напередодні він голом і асистом допоміг здолати Мавританію і вийшов з командою у фінал турніру UFOA A U20, де зіграє проти Гамбії.

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