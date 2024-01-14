Злодії проникли в будинок бразильця, коли він перебував на стадіоні, де підтримував свою команду в матчі 21-го туру проти Манчестер Сіті (2:3). Жоелінтон пропускав гру через травму.

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Як повідомляє Daily mail, Жоелінтону прийшло сповіщення на телефон про те, що в його будинку хтось є. Він негайно повідомив про це у поліцію. На місце події вилетів поліцейський вертоліт, але виявити злодіїв не вдалося – вони зникли з місця злочину.

Жоелінтон – не перший гравець АПЛ, який постраждав від грабіжників у цьому сезоні. На Різдво в будинок Джека Гріліша пограбували, коли він грав за Манчестер Сіті, а його сім'я дивилася матч по телевізору. Вони винесли цінні речі загальною вартістю в мільйон фунтів.

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