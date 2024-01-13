Манчестер Сіті здобув перемогу над Ньюкаслом у 21 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Містяни" в середині першого тайму відкрили рахунок, а потім двічі за дві хвилини пропустили у свої ворота від Ньюкасла.

Ман Сіті здобув вольову перемогу над Ньюкаслом – Де Брюйне зробив гол+пас за 17 хвилин одразу після повернення в АПЛ

У другому таймі Гвардіола випустив Кевіна де Брюйне, який став справжнім рятівником для Манчестер Сіті. Спочатку він зрівняв рахунок, а в компенсований час зробив асист на Бобба, який забив переможний гол у ворота "сорок".

Манчестер Сіті наразі перебуває на другому місці з 43 балами й відстає від Ліверпуля на два пункти. У Ньюкасла 29 очок та розташувався на 10 сходинці.