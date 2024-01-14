Грабители проникли в дом бразильца, когда он находился на стадионе, где поддерживал свою команду в матче 21-го тура против Манчестер Сити (2:3). Жоэлинтон пропускал игру из-за травмы.

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Как сообщает Daily mail, Жоэлинтону пришло оповещение на телефон о том, что в его доме кто-то есть. Он немедленно сообщил полиции. На место происшествия вылетел полицейский вертолет, но обнаружить преступников не удалось – они скрылись с места преступления.

Жоэлинтон – не первый игрок АПЛ, который пострадал от грабителей в этом сезоне. На Рождество в дом Джека Грилиша ограбили, когда он играл за Манчестер Сити, а его семья смотрела матч по телевизору. Они вынесли ценные вещи общей стоимостью в миллион фунтов.

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