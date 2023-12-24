Француз роздратований своїм становищем на Олд Траффорд. Ерік Тен Хаг не бачить Варана гравцем основи, тому Рафаель налаштований змінити клуб, стверджує AS.

Барселона та Атлетіко націлилися на вигнанця Манчестер Юнайтед – Хетафе отримає вигоду від трансферу

За інформацією джерела, у послугах 30-річного футболіста зацікавлений Реал, звідки він і перебрався в Манчестер влітку 2021 року. Карло Анчелотті вважає Варана ідеальним підсиленням в центр оборони, де Мадрид втратив Девіда Алабу та Едера Мілітао.

Єдиною перешкодою для Мадрида може стати Баварія. Чемпіони Німеччини також спробують організувати трансфер француза вже в січні й готові заплатити Манчестер Юнайтед 10-20 мільйонів євро.

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