Зірковий захисник прагне піти з Манчестер Юнайтед – Реал і Баварія готові забрати його вже в січні
Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан налаштований покинути чемпіонат Англії.
Француз роздратований своїм становищем на Олд Траффорд. Ерік Тен Хаг не бачить Варана гравцем основи, тому Рафаель налаштований змінити клуб, стверджує AS.
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За інформацією джерела, у послугах 30-річного футболіста зацікавлений Реал, звідки він і перебрався в Манчестер влітку 2021 року. Карло Анчелотті вважає Варана ідеальним підсиленням в центр оборони, де Мадрид втратив Девіда Алабу та Едера Мілітао.
Єдиною перешкодою для Мадрида може стати Баварія. Чемпіони Німеччини також спробують організувати трансфер француза вже в січні й готові заплатити Манчестер Юнайтед 10-20 мільйонів євро.
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